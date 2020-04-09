Якутск, , 10:03 — REGNUM В Якутии идёт активное выздоровление заболевших коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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«Ещё два пациента излечились от коронавируса. 9 апреля их выписали из инфекционной клинической больницы Якутска после полного выздоровления. Двукратные пробы показали отрицательный результат», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уже выписали десять человек, вылечившихся от коронавируса. Шесть пациентов продолжают лечение в больнице.