Якутск, 9 апреля 2020, 10:03 — REGNUM В Якутии идёт активное выздоровление заболевших коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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«Ещё два пациента излечились от коронавируса. 9 апреля их выписали из инфекционной клинической больницы Якутска после полного выздоровления. Двукратные пробы показали отрицательный результат», — рассказали в штабе.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уже выписали десять человек, вылечившихся от коронавируса. Шесть пациентов продолжают лечение в больнице.