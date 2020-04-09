Тбилиси, , 09:44 — REGNUM В Грузии COVID-19 переболеют только 30% населения, и этот показатель будет ниже, чем в Европе. Об этом журналистам 8 апреля рассказала инфекционист Майя Буцашвили, сообщает агентство Report.

«Мы предполагаем, что резкое увеличение инфицированных, как это было в странах Западной Европы, в Грузии не случится, так как произошло эффективное сдерживание начального импорта вируса», — сказала Буцашвили.

Она также сообщила, что пик заболеваемости ожидается в конце апреля.

Стоит отметить, что медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая ранее предположила, что пика заболеваемости в Грузии получится избежать, если удержать средний показатель роста количества инфицированных на уровне 10 человек в день.

При этом, по прогнозам главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, к концу этой недели ожидается рост общего числа заразившихся коронавирусом до 400 человек. На утро 9 апреля выявлено 214 случаев.

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