Алма-Ата, Казахстан, , 09:35 — REGNUM Обильный снегопад выпал в зеленеющих городах юга Казахстана, в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане, сообщает 9 апреля издание Tengrinews.kz.

В администрации Алма-Аты уточнили, что по состоянию на 10:00 (7:00 мск) в горных районах выпало 40 мм снега. Снег убирают 397 единиц техники. В Чимкенте мокрый снег повалил 24 дерева, которые повредили 21 автомобиль.

В Таразе под снегом оказались цветущие тюльпаны, в Киргизии — цветущие вишня и черешня. Снег также выпал в Душанбе и Ташкенте, где температура воздуха еще не давно поднималась до 25 градусов. «Идеальная погода для самоизоляции», — пишут пользователи соцсетей в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля сильным ветром сорвало крыши со 160 зданий на севере Казахстана. Травмы получили девять человек, двое скончались от полученных травм.

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