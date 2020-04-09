Тбилиси, , 09:28 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены грузинскими медиками. Информация об этом утром 9 апреля была опубликована на сайте Stopcov.ge.

По обновленным данным, число случаев заражения выросло до 214. 50 заболевших COVID-19 вылечились, скончались три пациента. На карантине находятся 4559 человек, госпитализированы 353.

Стоит отметить, к вечеру 8 апреля в Грузии количество заболевших COVID-19 выросло на 15, общее число случаев заражения достигло 211.

Медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая ранее заявила, что при сохранении текущих темпов роста количества заболевших COVID-19 Грузия сможет избежать пиковых показателей заболеваемости.

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