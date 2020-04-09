Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Бывшая сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, сыгравшая одну из ключевых ролей в скандале вокруг внебрачной связи бывшего президента США Билла Клинтона и Моники Левински, скончалась на 71-м году жизни. Об этом сообщает телеканал СNN.

Родственники Трипп сообщили об обнаружении у неё онкологического заболевания. Ранее женщина уже проходила лечение в связи со злокачественным новообразованием.

В 1997 году стажировавшаяся в Белом доме Моника Левински рассказала своей подруге Линде Трипп об отношениях с 42-м президентом США. Трипп тайком записала эти беседы на плёнку, а позднее передала их спецпрокурору Кеннету Старру. Эти сведения позволили запустить процедуру импичмента Клинтона, который, однако, не состоялся.

Левински, узнав о болезни Трипп, написала в Twitter, что желает ей выздоровления «независимо от того, что было в прошлом».

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