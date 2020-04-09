Лондон, , 09:22 — REGNUM Ахмед Исмаил Хусейн Худейди, считающийся одним из основателей современной сомалийской музыки, скончался в Лондоне в возрасте 92 лет после заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Somalia.

«Сегодня (8 апреля) сомалийские сообщества по всему миру потеряли героя. Ахмед Исмаил Хуссейн Худейди, один из отцов-основателей современной сомалийской музыки, погиб от COVID-19. Я совершенно опустошена», — написала на своей странице в Твиттере Ханна Али, директор лондонской художественной организации.

Известный как «Король Оуда», Худейди стал ключевой фигурой «во время антиколониального движения» в Сомали, подчеркнула Ханна Али.

«Его музыка стала символом длительной борьбы за свободу и независимость», — добавила она.

По словам Али, музыкант родился в портовом сомалийском городе Бербера в 1928 году, вырос в Йемене, но затем вернулся в Сомали. Он переехал в Лондон в 1990-х годах во время гражданской войны в Сомали.

По словам писателя Надифы Мохамеда, Худейди превратил «путешествие к независимости в музыку и поэзию».

Музыкант оставался чрезвычайно популярным до своей смерти.

Худейди всегда говорил, что его любовь к музыкальному инструменту похожа на болезнь, и всякий раз, когда он его видел, ему было просто необходимо на нем играть. Одно время власти пытались запретить его музыку, назвав ее «работой дьявола», сообщают репортеры.