Вашингтон, , 09:09 — REGNUM За пределами Соединенных Штатов по-прежнему находятся несколько тысяч американцев, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы работаем над тем, чтобы выявить их, люди сами обращаются к нам… мы привлечем все необходимые ресурсы, чтобы вернуть их домой», — сказал он.

По его словам, всего за время пандемии госдепартамент вернул в США более 50 тыс. американцев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 апреля, американский президент Дональд Трамп заявил, что США вплотную приблизились к нормализации ситуации с распространением нового коронавируса в стране.

Отметим, что с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах подтверждено 430 376 случаев заражения.

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