Киев, , 09:11 — REGNUM На Украине после введения карантинных ограничений количество разбоев и краж снизилось почти на 35%, заявил начальник главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, сообщила 8 апреля пресс-служба ведомства.

«В период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено 25 988 краж. За аналогичный период этого года их 16 926. На 34,9% меньше. Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом — 543. То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. Относительно разбоев ситуация выглядит так: в прошлом году — 149, в этом году — 97, видим тоже снижение на 34,9%», — рассказал он.

Чиновник отметил, что число указанных видов преступлений падает во всех областях Украины. К примеру в Днепропетровской области число разбоев снизилось почти на половину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве произошла потасовка между полицейскими и спортсменами, недовольными тем, что их не пускают на спортивные площадки «Гидропарка». Один из спортсменов даже переплыл Днепр, чтобы попасть в парк, но был задержан полицией.

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