Киев, 9 апреля 2020, 09:11 — REGNUM На Украине после введения карантинных ограничений количество разбоев и краж снизилось почти на 35%, заявил начальник главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, сообщила 8 апреля пресс-служба ведомства.
Чиновник отметил, что число указанных видов преступлений падает во всех областях Украины. К примеру в Днепропетровской области число разбоев снизилось почти на половину.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве произошла потасовка между полицейскими и спортсменами, недовольными тем, что их не пускают на спортивные площадки «Гидропарка». Один из спортсменов даже переплыл Днепр, чтобы попасть в парк, но был задержан полицией.
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