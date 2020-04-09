Москва, , 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат подследственного Владимир Постанюк.

Он рассказал, что в окончательной редакции обвинения этого эпизода нет, пишет «Интерфакс-Юг». По словам защитника, в обвинении всего около 300 листов и он не смог прочитать его сразу. Но следователь, которого Постанюк попросил уточнить наличие эпизода о хищении 32 млрд рублей, подтвердил, что этого обвинения не предъявлено.

В окончательном варианте Рауля Арашукова обвиняют лишь в убийстве, организации преступного сообщества и растрате. По мнению следствия, Арашуков-старший давал поручения своему сыну об устранении двоих общественных деятелей в Карачаево-Черкесии. Кроме того, он создал преступное сообщество, члены которого совершали преступления в интересах Арашукова. Об этом рассказал СМИ адвокат находящегося под следствием «газового короля», как называли его многие на родине в Карачаево-Черкесии.

Напомним, по громкому делу о хищении газа на сумму свыше 32 млрд рублей задержаны и находятся под следствием свыше 10 топ-менеджеров газовых компаний Юга России и Северного Кавказа. В организации хищения подозревали экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца. Их задержали 30 января 2019 года и поместили на время следствия в СИЗО «Лефортово».