Биробиджан, , 09:05 — REGNUM Двое жителей Биробиджана привлечены к административной ответственности за невыполнение правил поведения при эпидемии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

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Нарушение закона было допущено в условиях введения режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации

«Как установил суд, двое жителей областного центра не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории ЕАО, а именно без причины и острой необходимости покинули место проживания и 7 апреля 2020 г. в 4 часа 30 минут находились в другом микрорайоне Биробиджана», — говорится в сообщении.

Тем самым молодые люди нарушили постановление врио губернатора ЕАО от 01.04.2020 № 75 «О введении дополнительных ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области». Наказание назначено в виде предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские объяснили действия экипажей ДПС на въезде в Еврейскую автономную область.