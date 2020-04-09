Бишкек, , 09:02 — REGNUM Оставаться еще две недели дома в режиме самоизоляции призвал комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев, сообщает 9 апреля издание 24.kg.

По его словам, за последние сутки в столице Киргизии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом. Он призвал ограничить контакты для того, чтобы исключить распространения коронавируса. «Мы можем этого добиться, только сидя дома», — сказал комендант.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 апреля в Киргизии выявили 280 случаев заражения коронавирусом, в том числе 34 — среди медиков. Выздоровели — 35 человек, скончались — четверо.

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