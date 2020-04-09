Новосибирск, , 09:01 — REGNUM Численность населения Новосибирской области на 1 января 2020 года составила 2798,2 тыс.человек. Это на 4,8 тыс. человек (0,2%) больше, чем годом ранее. Такие цифры приводит Новосибирскстат

Естественная убыль составила 5,6 тыс. человек (в 2018 году - 3,5 тыс. человек), миграционный прирост (10,4 тыс. человек) увеличился за год на 2,4 тысячи.

«Миграция по-прежнему остается единственным источником увеличения численности населения области», — подчёркивает региональный орган статистики.

За 2019 год число городских жителей выросло на 6,2 тыс. человек (0,3%) — до 2216,4 тыс. человек. Естественная убыль в городе возросла — с 1,2 тыс. человек до 3 тыс. человек, миграционный прирост — 9,2 тыс. человек.

Численность населения города Новосибирска увеличилась на 7,6 тыс. человек (на 0,5%) — до 1625,6 тыс. человек.