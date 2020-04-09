Красноярск, , 08:59 — REGNUM В Красноярском крае ученикам-льготникам начали выдавать продуктовые наборы взамен горячего питания, об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в региональном министерстве образования.

Продуктовые наборы получат почти 97 тысяч родителей льготников. В них вошли крупы, макароны, сладости, молочные изделия, консервы, сахар, чай. Состав зависит от района проживания и выделяемой в конкретном районе суммы на горячее питание.

9 апреля продуктовые наборы начали получать красноярские родители. Планируется, что в Красноярске их получат 15,7 тыс. семей.

Как сообщало ИА REGNUM, перед получением продуктов питания нужно написать заявление, это можно сделать дистанционно.

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