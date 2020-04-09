Барнаул, 9 апреля 2020, 08:59 — REGNUM В связи с карантинными мероприятиями, проводимыми в Барнауле в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, некоторые управляющие компании стали хитрить. Дело в том, что обязанности и расходы по дезинфекции поездов многоквартирных домов, согласно полученным от властей предписаниям, по сути, легли на самих жильцов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На видео, поступившем от читателя канала «Алтайские крайности», продемонстрирована любопытная показуха: на кадрах видно, как в подъезд заходят двое. Один, что в защитном костюме и с опрыскивателем, немного орошает пространство, второй мужчина снимает данное действо на камеру, и в считаные секунды оба удаляются. Ситуацию корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин.
«Это, конечно, проблема. Мы в ТСЖ тоже получили из Роспотребнадзора «бумагу» о том, что надлежит проводить обработку подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтов, лестничных площадок и маршей. Отдельно там прописана необходимость обработки ручек, кнопок лифтов и домофонов, а также клапанов мусоропроводов. Причём обеспечивать экспозцию дезраствора предписано не менее 20 минут, а затем смывать. Причём использовать можно только растворы, которые указаны в инструкции Роспотребнадзора, и обеспечить даже отдельное помещение для хранения этих средств, комплектов ведер и тряпок…
У нас в ТСЖ есть 0,5 ставки уборщицы. Естественно, мы вчера сразу пообщались с членами правления, поскольку таких денег мы не закладывали в размер оплаты по строке «Текущее содержания жилья». Некоторые горячие головы предлагали срочно самим повысить размер платежей жителей. Но я был категорически против, так как повышение платежа может разрешить только собрание. Поэтому просто подготовили обращение к жителям — помочь уборщице. Хотя, конечно, дезраствор пришлось покупать за счет ТСЖ.
И властные структуры понять можно, написал чиновник бумагу — и снял с себя ответственность. А вот ТСЖ надо искать деньги. А в этом году мы все резервы вбухали в очистку дворов от небывалых снегопадов. Поэтому, конечно, писать бумаги проще. Лучше бы подбросили «копейку» из фонда национального благосостояния на дезрастворы и раздали бы нам бесплатно».
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, как и во всех российских регионах, из-за мировой вспышки коронавируса введён режим самоизоляции. По состоянию на 9 апреля зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19.
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