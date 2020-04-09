Горно-Алтайск, , 08:59 — REGNUM За минувшие сутки в Туве выявили восемь человек с подозрением на коронавирус. Все они жители деревни Ырбан в Тоджинском районе республики, где ранее гостил турист из Красноярска, у которого позже выявили новую инфекцию.

Таким образом, единственным регионом, где до сих пор не выявлено ни одного случая COVID-19 стала соседняя Республика Алтай. По ситуации на 9 апреля здесь лабораторно обследовали чуть меньше тысячи человек. У всех результат отрицательный. Отмечается, что местные лаборатории обеспечены тест-системами в достаточном количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, на домашнем карантине при этом остаётся 173 человека, ещё более четырехсот сняты с медицинского наблюдения.

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