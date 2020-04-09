Южно-Сахалинск, , 09:02 — REGNUM Для того чтобы сахалинские штангисты из сборной России в режиме самоизоляции могли тренироваться, штанги им привезли на дом.

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Как сообщило РИА «Сахалин и Курилы», чтобы соседи не страдали от шума, спортсмены пообещали обращаться с «инструментом» очень нежно и с размаху на пол штанги весом в сотню-другую килограммов не бросать.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и в ряде других регионов Дальнего Востока власти максимально ужесточили режим самоизоляции и прочие меры противодействия распространению COVID-19.