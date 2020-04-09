Амстердам, , 08:57 — REGNUM Фонд родственников погибших в катастрофе рейса MH17 принял решение проводить большую церемонию поминовения погибших раз в 5 лет. В другие годы церемония будет более скромной. Об этом 8 апреля новостному сайту NU. nl сообщил председатель фонда Пит Плух.

По словам Плух, среди родственников погибших снизилась потребность проведения ежегодного крупномасштабного мероприятия. Фонд провёл опрос среди родственников, который показал, что около две трети из них разделяют эту точку зрения.

Следующая большая церемония пройдёт 17 июля 2024 г. у Национального монумента MH17 в местечке Вейфёйзен. На этой церемонии, как и в прежние годы, будут присутствовать главы правительств и послы стран, чьи граждане погибли в катастрофе рейса MH17.

Плух подчеркнул, что поминовение жертв будет продолжаться и в промежуточные годы. Однако он отметил, что с каждым годом уменьшается число родственников погибших, которые приходят на церемонию поминовения. При этом большая церемония, по его словам, требует больших усилий и много времени от организаторов.