Ставрополь, , 09:07 — REGNUM Три новых подтвержденных случая COVID-19 зарегистрировано на Ставрополье, сообщил у себя в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. По состоянию на 08:30 9 апреля в регионе зафиксировано 42 человека с этим диагнозом.

«Эпидситуация с коронавирусом продолжает меняться. Мы получили еще три подтверждения этого диагноза. Таким образом, за все время в крае зарегистрировано 42 случая заболевания. Выздоровело шесть человек», — написал губернатор.

Вместе с тем, в настоящее время в регионе еще семь пациентов с подозрением на коронавирус ждут результатов итогового тестирования.

Напомним, накануне на Ставрополье скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом нового типа. Женщине было 53 года, ее состояние осложнилось сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

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