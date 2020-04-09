Амстердам, , 08:52 — REGNUM Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге намерен ещё на этой неделе разработать схему распределения медицинских масок и других защитных средств для медицинских работников. Однако он не может гарантировать, что это позволит обеспечить всех медицинских работников достаточным количеством защитных средств.

Об этом министр заявил 8 апреля в ходе парламентских дебатов о коронакризисе в стране.

Оппозиционные партии в нижней палате парламента, в частности Партия за свободу и Социалистическая партия, называют положение с нехваткой медицинских масок в домах престарелых и медицинских учреждениях «тихой катастрофой». Лидер Партии свободы Геерт Вилдерс потребовал от Де Йонге указать, когда эта проблема будет решена.

В ответ министр сообщил, что он делает всё, чтобы закупать защитные средства и наладить их производство в самих Нидерландах, но напомнил, что несмотря на принимаемые меры, нехватка средств быстро не исчезнет.