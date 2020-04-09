Петрозаводск, , 09:00 — REGNUM Количество пациентов с подозрением на коронавирус, находящихся в стационаре, в Карелии за сутки уменьшилось на одного человека. Значительно меньше стало людей, обязанных оставаться на самоизоляции. Новых случаев коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано. Об этом 9 апреля сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По данным на 9 апреля, которые привел глава Карелии, всего проведено 3596 исследований (+458 за сутки), COVID-19 подтвержден у двоих жителей, это произошло несколько дней назад, новых случаев нет.

21 человек находится в стационаре (-1), 60 человек — выписаны (+1)

«7187 человек находятся на самокарантине, за сутки их число сократилось на 619 человек», — отметил Парфенчиков. Семь жителей Карелии остаются в местах обсервации (-1 за сутки).

На территории Карелии продолжает действовать режим повышенной готовности.

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