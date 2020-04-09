Москва, , 08:51 — REGNUM Власти Москвы выделят федеральным больницам, расположенным на территории столицы, средства для борьбы коронавирусом COVID-19, сообщается на портале градоначальника.

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На переоснащение десяти больниц для лечения пациентов с коронавирусом и приобретение необходимого оборудования и лекарственных препаратов направят 5 млрд рублей

Крое того, дополнительные средства будут выделены на материальное стимулирование врачей. Врачи получат надбавки по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал — по 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве переоборудовали десять городских больниц и девять лабораторий для диагностирования коронавируса и лечения пациентов с инфекцией.

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