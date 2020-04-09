Тюмень, 9 апреля 2020, 08:49 — REGNUM Тюменец Тимур Сабирзянов, который сейчас строит объекты для чемпионата мира по футболу 2022 года в Дохе (Катар), заказал тысячу многоразовых масок для медиков из родного города. И надеется, что его примеру последуют другие земляки, сообщает портал 72.ru.
Далеко от дома российские строители, по словам Тимура, постоянно обсуждают, как помочь родственникам и землякам в период пандемии.
Маски заказаны катарской швее. Их можно будет легко дезинфицировать и использовать повторно. На это Тимур потратил 30 тыс. рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменская молодёжь создала центр для бытовой помощи медикам, которые сутками находятся на работе.
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