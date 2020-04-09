Тбилиси, , 08:51 — REGNUM Грузия может избежать пика заболеваний COVID-19, если удастся удержать рост количества зараженных коронавирусом на уровне 10 человек в день. Об этом журналистам 8 апреля рассказала медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Вычислив средний показатель за неделю, в день выходит 10 пациентов. Если мы так продолжим, и ежедневно, в среднем не будет добавляться более 10-ти пациентов, так можно будет избежать пикового положения», — сказала Эзугбая.

Она подчеркнула, что для сохранения текущих показателей необходимо соблюдать меры, которые необходимы для сдерживания роста заболеваемости.

Стоит отметить, что по состоянию на вечер 8 апреля в Грузии было выявлено 211 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от новой болезни 50 человек, скончались трое. В стране с 21 марта введено чрезвычайное положение, а с 31 марта строгий карантин.

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