Бишкек, , 08:48 — REGNUM Медики в Киргизии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 апреля заявил заместитель министра здравоохранения республики Мадамин Каратаев на брифинге.

Общее число подтвержденных заражений достигло 280, в том числе 34 — среди медиков. Пять новых случаев обнаружили в Джалал-Абадской области, три — в Оше и по одному случаю в Бишкеке и Ошской области.

Отметим, по состоянию на 9 апреля десять пациентов с коронавирусом в Киргизии находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели за весь период наблюдения 35 человек, скончались четверо.

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