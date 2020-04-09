Амстердам, , 08:46 — REGNUM В ходе еженедельного брифинга для депутатов нижней палаты парламента Нидерландов директор Национального института здравоохранения и окружающей среды (RIVM) Яп ван Диссел подчеркнул необходимость и далее строго соблюдать действующие в стране карантинные меры.

По его мнению, сильный рост выявленных заражений вирусом COVID-19 и госпитализаций приостановлен. Ван Диссел обозначил положение дел как реальное выравнивание.

Ван Диссел также сообщил, что коронавирус выявлен в 900 из 2.500 домов престарелых в Нидерландах.

Кроме того, Ван Диссел сообщил депутатам, что заражённые коронавирусом лица с лёгкими симптомами, возможно, не вырабатывают иммунитета против вируса. Пока неизвестно, могут ли такие лица снова заразиться коронавирусом. RIVM продолжает исследования в этом направлении.