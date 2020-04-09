Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM В Бурятии организовали поиск родственников солдат Красной армии, захороненных в братской могиле на хуторе Логовском Перекопского поселения в Волгоградской области. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» режиссёр Солбон Лыгденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Всего в списках 52 воина из Бурятии и около 225 из Читинской области», — добавил он, выложив имена всех солдат.

Напомним, режиссёр в настоящее время заканчивает фильм «321-я сибирская», которая посвящёна участию одноимённой стрелковой дивизии в Сталинградском сражении. Картина находится на монтаже в США. Выход на экраны, по словам Солбона Лыгденова, состоится в 2020 году.

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