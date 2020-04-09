Москва, , 08:45 — REGNUM Специалисты Роскачества дали рекомендации о том, как правильно хранить крупы и муку. Об этом 9 апреля сообщается на сайте организации.

Отмечается, что все продукты переработки зерна должны храниться в сухих, хорошо вентилируемых и защищенных от солнечного света местах. На кухне достаточно комнатной температуры, сухого воздуха, отсутствия прямого солнечного света и соблюдения срока годности.

В качестве общих рекомендаций специалисты отмечают следующие моменты: не нужно хранить крупы на свету, для хранения лучше использовать герметичные емкости (но не пакеты), хранить крупы необходимо на нижних полках, зерно лучше хранить при одинаковой температуре.

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По словам специалистов, главная причина порчи круп и муки — воздействие на них кислорода, а самые нестойкие в хранении — это пшено, геркулес и овсяные хлопья.

Напомним, ранее в Роскачестве сообщили, что все просроченные продукты питания нужно утилизировать, так как они становятся опасными для здоровья.

В продуктах с истекающим сроком годности размножаются патогенные микроорганизмы. Кроме того, неизвестно, соблюдались ли все правила холодовой цепи при перевозке, и всем ли требованиям соответствовали условия хранения в торговых точках.

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