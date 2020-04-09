Уфа, , 08:45 — REGNUM Власти Башкирии помогли уфимской семье с двумя детьми вылететь из Таиланда. Об этом 8 апреля сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, супруги и два ребенка 4-х и 10-и лет отдыхали в Бангкоке и намеревались вернуться домой 31 марта. Но к этому времени авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы.

Семья пыталась приобрести билеты и уехать из Таиланда через Москву или Санкт-Петербург. Но представители авиакомпаний сообщили о том, что на рейсы будут допускаться только пассажиры с пропиской в этих городах.

По словам матери семейства, сотрудники Госкомтуризма Башкирии и комитета по внешнеэкономическим связям консультировали их о том, что необходимо предпринимать.

В результате уфимская семья вылетела из Бангкока в Москву. Там, автобусом они были доставлены в санаторий «Пушкино», где вернувшиеся с детьми будут находиться на карантине две недели.

Отмечается, что в столицу Башкирии семья вернется после того, как будут известны результаты проб и пройдет карантин.