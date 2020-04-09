Амстердам, , 08:40 — REGNUM В среду, 8 апреля, в Нидерландах зарегистрировано 147 смертельных случаев от последствий коронавируса. Данный показатель несколько превышает показатель за прошлую среду, когда было зарегистрировано 134 случая смерти. Об этом в ежедневной сводке сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM).

8 апреля также зарегистрировано 308 новых случаев госпитализации, что, наоборот, меньше, чем в прошлую среду (447).

При этом число зарегистрированных смертельных случаев меньше, чем накануне, когда скончались 234 пациента. В RIVM напоминают, что по вторникам обрабатывается наибольшее число данных, поскольку смерти и госпитализации за пятницу, субботу и воскресенье, как правило, регистрируются в понедельник.

Данные RIVM не отражают полной картины происходящего, поскольку в институте регистрируют только пациентов, прошедших тест на заражение вирусом COVID-19. Тем не менее в RIVM полагают, что положительные последствия от карантинных мер начинают давать о себе знать.

Число заражений 8 апреля увеличилось на 969. Таким образом, заражёнными коронавирусом в Нидерландах сейчас числятся 20 549 человек. Однако действительное число заражений выше, поскольку не все лица с симптомами проверяются на заражение.

6 и 7 апреля также зарегистрировано большое число новых выявленных заражений — соответственно 952 и 777. В RIVM подчеркнули, что с увеличением числа тестов будет возрастать и число выявленных заражений. Это не означает, что болезнь быстрее распространяется. В ближайшие дни ожидается увеличение числа тестов с 4000 до 17 500.

Как и прежде, Северный Брабант остаётся провинцией с наибольшим числом заражений. Около четверти пациентов с выявленным заражением проживает в Северном Брабанте. В северных провинциях отмечено наименьшее число заражений: по 1,1% в Гронинген и Дренте и 1,3% в Фрисландии. Согласно данным RIVM, число случаев заражения в Северном Брабанте выравнивается, в то время как в северных провинциях оно остаётся стабильно низким.