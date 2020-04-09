Анкара, , 08:43 — REGNUM В Турции зафиксировали 87 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Турции.

По данным министерства, общее число смертей в стране достигло 812 человек. Число инфицированных возросло до 38 тыс. 226 человек, увеличившись за прошедшие сутки на 4 тыс. 117 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор, по данным университета Джона Хопкинса, число ее жертв превысило 85 тыс. человек.

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