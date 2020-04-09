Белград, , 08:46 — REGNUM Приём более 170 пациентов провели в городах Сербии российские специалисты, прибывшие на Балканы для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Российские врачебно-сестринские бригады несколько дней работали в сербских городах. Приём проходил в медучреждениях Белграда, Кралево, Сомбора, Панчево. Специалисты осмотрели и продиагностировали более 170 человек.

Две бригады медиков работали в городе Чуприя. Они осмотрели пациентов, дали оценку эпидемиологической обстановке, поделились с сербскими коллегами опытом по профилактике COVID-19.

Военные специалисты продезинфицировали ряд объектов, в том числе белградский институт онкологии и радиологии и больницы в городе Валево.

Как сообщало ИА REGNUM, сербские власти обратились к России за помощью в конце марта. В стране зафиксировано более 2,6 тыс. заражений коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 65 человек.

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