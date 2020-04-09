Ульяновск, , 08:39 — REGNUM В Ульяновской области, как и по всей стране, растёт число предварительно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе положительный результат первично подтверждён у «порядка 60» человек, официально федеральной лабораторией подтверждён пока только у четырёх жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Глава региона констатировал, что статистика выявления COVID-2019, «к сожалению, нас не радует», и ежедневно растёт число первично положительных тестов.

«Если официально на сегодняшний день зарегистрированы четверо заболевших, то первичных положительных тестов уже порядка 60. Только за последние сутки проведено 274 теста. Точно знать, у скольких людей будет подтверждён вирус, мы будем дней через 5−6, может быть, чуть позже, когда результаты вернутся из федеральной лаборатории. Но уже сегодня понятно, что количество заражённых и у нас, и во всей стране растёт», — сказал Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на утро 8 апреля подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионах округа установлено 388 пациентов с COVID-2019.

Всего за последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 56 регионах. В целом в стране выявлено 8672 случая в 82 регионах, выздоровели 580 человек.