Ульяновск, 9 апреля 2020, 08:39 — REGNUM В Ульяновской области, как и по всей стране, растёт число предварительно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе положительный результат первично подтверждён у «порядка 60» человек, официально федеральной лабораторией подтверждён пока только у четырёх жителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Глава региона констатировал, что статистика выявления COVID-2019, «к сожалению, нас не радует», и ежедневно растёт число первично положительных тестов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на утро 8 апреля подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионах округа установлено 388 пациентов с COVID-2019.
Всего за последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 56 регионах. В целом в стране выявлено 8672 случая в 82 регионах, выздоровели 580 человек.