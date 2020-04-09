Ташкент, , 08:36 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом — общее число пациентов выросло до 555, сообщили 9 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ведомство приводит данные на 10:00 (8:00 мск) 9 апреля. Более подробную информацию о новых случаях в минздраве не сообщили. Ранее сообщалось, что в Узбекистане скончались три пациента с коронавирусом, выздоровели — 30.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля медики в Узбекистане провели 61,7 тыс. тестов на коронавирус, в том числе 5,8 тыс. за 7 апреля. С 6 апреля в республике действует режим обязательной самоизоляции.

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