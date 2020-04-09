Монровия, , 08:35 — REGNUM В обращении к нации президент Либерии Джордж Веа заявил, что в стране будет введен режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По словам президента, режим ЧП будет введен начиная с пятницы, 10 апреля, в 23:59 по местному времени.

Веа также призвал к проведению экстренной сессии парламента, где депутаты должны будут одобрить вводимый порядок, который также предполагает ограничения на передвижения по всей стране.

Закон о чрезвычайном положении будет действовать в течение трех недель и может быть продлен «до тех пор, пока не исчезнет угроза COVID-19 для Либерии», добавил президент.

«В течение этого периода жители смогут выходить из дома только по необходимости — по медицинским соображениям, а также за продовольствием, причем передвижения должны быть ограничены районом проживания», — сказал президент, добавив, что выходить из дома можно будет только по одному человеку от семьи.

Он также сообщил о том, что пребывание на улице должно быть ограничено одним часом в день.

Веа заявил, что он принимает экстренные меры, потому что COVID-19 «вступил в новую фазу». Напомним, что в Либерии было зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, четыре из которых — с летальным исходом.