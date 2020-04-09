Бангкок, , 08:33 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» заберёт российских граждан с острова Пхукет в Таиланде не 9-го, а 10 апреля. Такое сообщение распространило 9 апреля посольство РФ в Таиланде.

Запланированный на 9 апреля вывозной рейс с Пхукета в Санкт-Петербург и Москву переносится на 10 апреля, отметили в посольстве, ссылаясь на информацию перевозчика. Ориентировочное время вылета — 14:00 (10:00 мск), время начала регистрации — 10:00 (06:00 мск).

Дипломаты отметили, что списки на вывоз формирует Минкомсвязи России на основании сведений, которые граждане подают через портал «Госуслуги».

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт на острове Пхукет будет закрыт с 10 по 30 апреля в целях борьбы с распространением нового коронавируса.

Читайте также: У двух российских туристов в Таиланде выявили коронавирус