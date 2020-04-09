Москва, , 08:34 — REGNUM Недовольны организацией дистанционного обучения школьников в период карантина по коронавирусу 38% родителей, довольны — 36%, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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При этом среди матерей школьников практически поровну довольных и недовольных — 38 и 39% соответственно. Среди отцов негативных отзывов больше, чем позитивных — 37% против 33%.

Больше всего недовольны онлайн-обучением детей, те родители, которые продолжают ходить на работу (51%). В регионах России родители чаще недовольны (40%), чем недовольны (34%).

Опрос проведен 6—8 апреля 2020 года в 379 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 родителей детей-школьников, обучающихся дистанционно.

Как сообщало, ИА REGNUM перевод школьников на дистанционное обучение рекомендовало региональным властям Министерство просвещения РФ в связи с профилактикой коронавируса.

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