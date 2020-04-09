Брянск, , 09:12 — REGNUM За минувшие сутки подтверждены результаты анализов на COVID-19 ещё у 40 жителей Брянской области. Об этом утром 9 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Брянской области. На 8:00 9 апреля подтверждены результаты анализов ещё 40 человек. Таким образом, всего коронавирус подтверждён у 97 человек.

Всех пациентов изолировали в отдельном корпусе Брянской областной больницы №1. Они находятся под наблюдением врачей, состояние — удовлетворительное, в медицинском учреждении есть всё необходимое для лечения заболевших.