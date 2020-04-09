Тюмень, 9 апреля 2020, 08:27 — REGNUM В Тюменской области всем прибывшим из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга предписан 14-дневный карантин. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Александром Моором, сообщает областной оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
О своём прибытии, фактическом местонахождении в Тюменской области они обязаны сообщать на горячую линию по коронавирусу, тел.8−800−234−35−22.
Напомним, в Тюменской области с начала года выявлено 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.