Сухум, , 08:31 — REGNUM Премьер-министр Абхазии, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба ввел с 9 апреля в Гагрском районе комендантский час. Об этом говорится на сайте главы республики.

В опубликованном распоряжении президента говорится, что действовать ограничение будет с 20:00 до 7:00. Жителям республики запрещается в это время находиться в общественных местах.

Исключение сделано для сотрудников экстренных служб, силовиков и работников банков, обеспечивающих работу объектов банковской инфраструктуры. Кроме того, на улицу разрешено выходить, если это связано с неотложной медицинской помощью.

Правоохранителям поручено задерживать нарушителей комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Абхазии был выявлен случай заражения коронавирусом в Гаграх. Дом, где проживает инфицированный, переведен в режим карантина. На следующий день эту инфекцию обнаружили у второго человека.

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