Москва, , 08:26 — REGNUM Более 220 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом 9 апреля сообщил главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Проценко отметил, что всего на лечении в больнице состоит 424 пациента.

«С диагнозом «внебольничная пневмония» — 355, COVID подтвержденных — 228, в реанимации — 33 (12 на ИВЛ)», — написал Проценко.

Он добавил, что за сутки в медучреждение поступило 72 пациента, выписано 44.

Читайте также: Из больницы в Коммунарке за сутки выписали более 40 пациентов