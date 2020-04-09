Томск, , 08:26 — REGNUM В Томской области состояние больного COVID-19 пациента медики оценивают как удовлетворительное. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в региональной администрации.

Диагноз «коронавирусная инфекция» у этого пациента был подтверждён 8 апреля. Он изолирован в медицинское учреждение и получает лечение. Анализы контактировавших с ним людей передали на исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля в Томской области было зарегистрировано четыре случая COVID-19, в том числе три человека выздоровели.

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