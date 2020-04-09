Горно-Алтайск, , 08:26 — REGNUM В Республике Алтай на утро 9 апреля лабораторно обследовали на наличие коронавирусной инфекции 916 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по всем исследованиям результат отрицательный.

Таким образом, республика продолжает оставаться в числе немногих регионов России, где нет ни одного подтверждённого случая заражения COVID-19.

При этом на домашнем карантине остаётся 173 человека, ещё более четырехсот сняты с медицинского наблюдения.

Напомним, ранее глава Горного Алтая Олег Хорохордин поручил провести в населённых пунктах дезинфекцию общественных мест. Как сообщало ИА REGNUM, обработка улиц проводится с привлечением пожарной техники МЧС.

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