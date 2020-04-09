Краснокамск, Пермский край, , 08:24 — REGNUM В Пермском крае отделение Краснокамской больницы закрыто на карантин. Прием и выписка пациентов по предписанию главного санитарного врача региона полностью прекращены. Это связано с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией одного из пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Отделение полностью продезинфицировано. Сотрудники, пациенты и контактные лица обследованы на коронавирус. Предварительные результаты обследования контактных лиц — отрицательные. У одного из пациента отделения предварительно положительный результат, ожидается окончательный результат из Москвы.

Напомним, ранее на карантин закрыли Пермскую краевую инфекционную больницу. У пяти сотрудников были получены подозрительные результаты на коронавирус.

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