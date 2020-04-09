Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM Медики в Казахстане выявили 32 новых случая заражения коронавирусом — общее число пациентов возросло до 759, сообщили 9 апреля в республиканском штабе по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на 10:00 (7:00 мск) 9 апреля в Казахстане выздоровели 54 человек, скончались — семь человек. Наибольшее число случаев заражения выявлено в Нур-Султане — 223, в Алма-Ате — 120, Кызыл-Ординской области — 92, Карагандинской области — 57.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана ввели карантин во многих городах страны, в том числе Алма-Ате и Нур-Султане. Правительство разработало меры поддержки для населения и бизнеса. В частности, с 1 апреля на 4,8% повысили размер пенсий и социальных выплат.

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