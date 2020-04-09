Хабаровск, , 08:44 — REGNUM Застрявших в аэропорту Сеула 200 россиян, из которых более 170 жители Дальнего Востока, обещают забрать 10 апреля.

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Как выяснило ИА Хабаров. Тудей, минтранс Хабаровского края только 09 апреля утром получил алгоритм работы с пассажирами, которые не успели вернуться домой до закрытия границ.

«В первую очередь нужна регистрация пассажиров на портале госуслуг. Сейчас рейс уже почти заполнен. Зарегистрировались 107 пассажиров, среди них 10 детей, один младенец. Списки будут переданы для проверки в МВД. И мы прогнозируем, что, скорей всего, рейс состоится только завтра», — сообщил представитель правительства края.

Авиакомпания «Аврора» сообщила, что с 31 марта получает отказы на ежедневные заявки на выполнение спецрейсов для вывоза граждан из-за рубежа. Перевозчик подчеркнул, что вопрос выдачи разрешения на полёт вне его компетенции. Этим занимаются только государственные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса закрыла границы государств, за которыми сейчас остаются сотни россиян. Дальневосточники не могут улететь из Сеула, Таиланда, Австралии.