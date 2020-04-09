Москва, , 07:42 — REGNUM Специальный рейс, организованный госдепартаментом США для вывоза своих граждан из России, вылетел из Москвы, сообщила пресс-атташе американского посольства в РФ Ребекка Росс 9 апреля на своей странице в Twitter.

Росс выразила благодарность за помощь, оказанную в ходе возвращения граждан США.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля из Нью-Йорка в Москву чартерным рейсом компании «Аэрофлот» вылетело несколько десятков российских граждан, желающих вернуться на родину.

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