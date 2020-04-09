Кемерово, , 07:40 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 9 апреля, новых случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено. Об этом сообщает оперативный штаб.

«Один пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции, был выписан. Тесты показали, что он полностью здоров. Это уже третий кузбассовец, которому врачи помогли справиться с новой болезнью», — говорится в официальной информации.

Ещё четыре пациента с коронавирусом продолжают лечиться в больницах Кемерова и Новокузнецка. В стационарах, обсерваторах и дома изолированы 4061 человек — большинство вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией.