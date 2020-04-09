Челябинск, , 07:35 — REGNUM В Челябинской области укомплектованность врачами составляет 92%. Об этом президенту Владимиру Путину объявил губернатор Алексей Текслер.

Средний медперсонал имеется в достаточном количестве — 100%. Что же касается врачей, то и их нехватку власти восполняют путём перевода из других клиник, а также ординаторов.

«Эту работу в ближайшее время завершим», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе создан двухмесячный запас лекарств. А средствами защиты и дезинфекции больницы обеспечены почти на месяц вперёд.