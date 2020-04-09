Мехико, , 07:28 — REGNUM Число заболевших коронавирусной инфекцией в Мексике может достигнуть 26,5 тысячи человек, заявил глава минздрава страны Уго Лопес-Гателль.

«Как вы можете понять, при эпидемии число зараженных будет в восемь раз больше (чем сейчас — прим. ИА REGNUM)», — заявил он.

Свой прогноз Гателль построил на модели, согласно которой общее число выявленных в регионах случаев экстраполируется на всю страну.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 апреля в Мексике подтвержден 3181 случай заражения коронавирусом нового типа. Число жертв COVID-19 в стране достигло 174.

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