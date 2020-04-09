Сеул, , 07:25 — REGNUM Идею применения электронных браслетов для контроля за соблюдением режима карантина в Южной Корее поддержали 77,8% респондентов, опрошенных социологическим агентством Realmeter. Об этом 9 апреля сообщает агентство Yonhap.

«Только 16,5% выступили против использования таких браслетов из-за возможных нарушений прав человека», — отметили в агентстве.

Остальные респонденты отказались отвечать или сказали, что у них нет мнения.

В опросе приняли участие 500 взрослых жителей Южной Кореи. Погрешность опроса составляет 4,4% при уровне достоверности 95%.

Напомним, использование электронных браслетов для мониторинга людей, находящихся под карантином, ранее предложили в южнокорейском правительстве.

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